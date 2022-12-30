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Samsun'da sigara imalathanesi gibi eve baskın

Samsun'da bir ikamete baskın düzenleyen KOM polisi otomatik sigara sarma makinesi ile birlikte 20 bin 600 dal doldurulmuş, 8 bin 200 dal da boş makaron ele geçirdi.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 17:16
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Samsun'da bir eve operasyon: 20 bin dolu makaron ele geçirildi

Samsun'da sigara imalathanesi gibi eve baskın
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Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde konularına giren suçlarla mücadele çerçevesinde yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde bulunan bir ikamete baskın düzenledi.

Yapılan aramada 20 bin 600 dal doldurulmuş makaron sigara, 8 bin 200 dal bandrolü sökülmüş boş makaron, 1 adet otomatik sigara sarma makinesi ve buna bağlı vaziyette hava üfleme aparatı, 1 adet kompresör, 1 adet oda nemini ölçmek için kullanılan termometre ve 4 kilo açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili E. A. hakkında 5607 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.


(Kaynak: İHA)

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