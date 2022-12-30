Samsun'da sigara imalathanesi gibi eve baskın

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde konularına giren suçlarla mücadele çerçevesinde yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde bulunan bir ikamete baskın düzenledi.

Yapılan aramada 20 bin 600 dal doldurulmuş makaron sigara, 8 bin 200 dal bandrolü sökülmüş boş makaron, 1 adet otomatik sigara sarma makinesi ve buna bağlı vaziyette hava üfleme aparatı, 1 adet kompresör, 1 adet oda nemini ölçmek için kullanılan termometre ve 4 kilo açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili E. A. hakkında 5607 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.



(Kaynak: İHA)