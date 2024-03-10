Samsun'da bir kişi intihar etti

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan 19 Mayıs Mahallesi Kışla Sokak’ta gerçekleşen olaya göre, 3 katlı bir apartmanın 3. katında yaşadığı öğrenilen Mustafa Ö. (67), kendisini evde bulunan doğalgaz borusuna astı.
Mustafa Ö.’nün bir yakınının evine gelmesiyle şahsın cansız bedenini buldu.
Olayın 112’ye bildirilmesi sonrası olay yerine olay yeri inceleme polisleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemenin ardından Mustafa Ö.'nün cansız bedeni Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Mustafa Ö'nün bipolar bozukluk tedavisi gördüğü öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.