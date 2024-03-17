Samsun'da cami alevlere teslim oldu

Bafra Ağcaalan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre Ortamahalle Camii'nde sabah saatlerinde elektrik nedeniyle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, itfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı. Cami tamamen yanarak küle döndü.
Mahalle sakinleri, yangın sonucu mahalle camisinin küle döndüğünü, Ramazan ayında mahallenin camisiz kaldığına dikkat çekerek, bu konuda yardım beklediklerini söylediler. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.