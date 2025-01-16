Samsun'da cenaze aracı 10 kişiyi yaraladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Samsun'da cenaze aracı 10 kişiyi yaraladı

Samsun'da cenazeye giden cenaze aracı sulama kanalına yuvarlandı. Kazada aracın içinde bulunan 10 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu kara yolu 52. kilometresi Dalbahçe mevkisinde gece saat 03.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necmeddin Atala'nın kullandığı 34 BUU 028 plakalı, cenazeye gidenlerin bulunduğu minibüs, aydınlatma direğine çarparak sulama kanalına düştü.

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Kazada; araç sürücüsü Necmeddin Atala (44), Şükriye Gümüşler (57), Kadriye Kanberoğlu (27), Dursune Şenkul (67), Meryem Zehra Kanberoğlu (17), Hatice Uzunismail (61), Veysi Süretti (45), Havva Gümüşler (55), Hatice Kanberoğlu (46) ve İsmail Kanberoğlu (59) yaralandı.

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Yaralılar, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi, Terme Devlet Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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