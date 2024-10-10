Samsun’da deprem tatbikatı

Kaynak: AA
Samsun’da deprem tatbikatı

Samsun'de AFAD ekiplerince yerel düzey deprem tatbikatı yapıldı.

Samsun'da yerel düzey deprem tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi.

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Samsun Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yerleşkesinde yerel düzey deprem tatbikatı yapıldı. 23 afet grubunun ana çözüm ortaklarının Afet Karar ve Destek Yönetimi Sistemi (AYDES) kullanıcılarının katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği saat 12.30'da 6.5 büyüklük ve 5 kilometre derinlikte deprem meydana geldi.

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Deprem senaryosu üzerinden gerçekleştirilen masa başı ve saha tatbikatları başarıyla tamamlandı.

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Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Deprem, her an meydana gelebilecek bir doğa olayı, ülkemizin bir gerçeğidir. Bu gerçeğe hazırlıklı olmak için deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında uygulamamız gereken doğru davranışları öğrenelim, öğretelim" dedi.

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