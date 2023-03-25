Samsun'da devrilen kamyondaki 2 kardeş yaralandı

Samsun’un Havza ilçesinde bir kamyonun devrilmesiyle sürücü ve kardeşi yaralandı.
Celalettin Büyükbaş (32) idaresindeki 19 LH 107 plakalı buğday yüklü kamyon, Ankara-Samsun kara yolu Karageçmiş Mahallesi mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki kardeşi Niyazi Büyükbaş (29) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Devrilen kamyondan dökülen buğday nedeniyle Ankara-Samsun kara yolu bir süre trafiğe kapatıldı.
Yoldaki ulaşım, buğdayın temizlenmesinin ardından kontrollü olarak sağlanmaya başlandı. (AA)