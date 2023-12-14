Samsun'da düzenlenen operasyonda 55 hükümlü ve şüpheli yakalandı

Kaynak: DHA
Samsun'da düzenlenen operasyonda 55 hükümlü ve şüpheli yakalandı
Samsun'da Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 55 hükümlü ve şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

55 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

13-14 Aralık'ta düzenlenen operasyonda, aralarında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay, 'Silahla yağma'dan 5 yıl 6 ay ve 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlülerin de bulunduğu 55 kişi yakalanıp gözaltına alındı.

55 KİŞİDEN 23'Ü TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen 55 kişiden 23'ü çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

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