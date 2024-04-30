Trafikteki tartışmada kan aktı: 4 yaralı

Olay, yolda yürüyen E.U. ile seyir halindeki otomobildeki kişiler arasında 'küfür' nedeniyle çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kavga çıktı. Yaya E.U.'nun falçatalı saldırısına uğrayan S.T. ve kuzeni M.T. yaralandı.

Sonrasında kavgaya dahil olan U.T. de kaçarken Ahmet Piriştina Caddesi girişinde durduruldu ve darp edildi.

Olaya karışan 4 kişinin yaralanmasıyla birlikte polis olay yerine gelerek müdahalede bulundu. Yaralılar, ambulanslarla özel hastane ve Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.