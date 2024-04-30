Trafikteki tartışmada kan aktı: 4 yaralı

Kaynak: İHA
Trafikteki tartışmada kan aktı: 4 yaralı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Muhittin Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzerinde eski itfaiye mevkiinde yaya ile otomobildeki kişiler arasında yaşanan kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, yolda yürüyen E.U. ile seyir halindeki otomobildeki kişiler arasında 'küfür' nedeniyle çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kavga çıktı. Yaya E.U.'nun falçatalı saldırısına uğrayan S.T. ve kuzeni M.T. yaralandı.

Sonrasında kavgaya dahil olan U.T. de kaçarken Ahmet Piriştina Caddesi girişinde durduruldu ve darp edildi.

Olaya karışan 4 kişinin yaralanmasıyla birlikte polis olay yerine gelerek müdahalede bulundu. Yaralılar, ambulanslarla özel hastane ve Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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