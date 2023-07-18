Samsun'da freni boşalan kamyon manava daldı

Samsun'un Salıpazarı ilçesi Alan Caddesi'ndeki bir markete ürün getiren Barış Emre Tekel'in (28) kullandığı 55 AYM 03 plakalı kamyon, park halindeyken aniden hareket etti.
Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan çay ocağının önünde oturan 3 kişi kurtulurken, manavın önündeki reyona çarpan kamyonla duvar arasına sıkışan 75 yaşındaki bir vatandaş ise, yaralandı.
Cankurtaranla Salıpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan vatandaş, buradaki ilk müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kamyonun, freninin boşalması sonucu hareket etmiş olabileceği, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.