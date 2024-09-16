Samsun’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: İHA
Samsun’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Samsun'un Havza ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Samsun'un Havza ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kaza sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiler kapsamında Vezirköprü'den Samsun istikametine seyir halindeki Okan Türgeç'in kullandığı 06 ZG 499 plakalı otomobil, Ortaklar Mahallesi mevkisinde karşı taraftan gelen Sezer Oktay (20) hakimiyetindeki 55 H 6254 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Meydana gelen kazada, hafif ticari araç sürücüsü Sezer Oktay ve araçta bulunan Abdurrahmin Korkmaz (19), Kadir Demirbilek (20) ve Erkan İğci (17) yaralandı.

samsun1.jpgOlay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılan yaralılar, Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından Havza-Vezirköprü karayolunda trafik bir süre aksadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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