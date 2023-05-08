Samsun'da hafif ticari aracın çarptığı zihinsel engelli ağır yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı zihinsel engelli ağır yaralandı.

Samsun'da hafif ticari aracın çarptığı zihinsel engelli ağır yaralandı

Çarşamba-Salıpazarı karayolunda, C.Y. (63) idaresindeki 55 FC 022 plakalı hafif ticari araç, Salıpazarı istikametine seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan Aziz C'ye (53) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürüklenerek ağır yaralanan Aziz C, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırdı.

Aziz C, buradaki ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Zihinsel engelli Aziz C'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi. (AA)

Öne Çıkanlar
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Son Haberler
Trabzonspor-Ankaragücü maçı öncesi Başkanlardan dostluk yemeği Spor
Trabzonspor-Ankaragücü maçı öncesi Başkanlardan dostluk yemeği
Ünlü astrolog Meral Güven 'adaylardan biri ölecek seçimin kaderi değişecek' demişti. Yarın son gün geri sayım başladı Güncel
Ünlü astrolog Meral Güven 'adaylardan biri ölecek seçimin kaderi değişecek' demişti. Yarın son gün geri sayım başladı
Sakarya'daki silahlı kavga. 2 zanlı tutuklandı Güncel
Sakarya'daki silahlı kavga. 2 zanlı tutuklandı
İYİ Parti'den 2024 mesajlı yeni video: Artık dükkanlar kapanmayacak Siyaset
İYİ Parti'den 2024 mesajlı yeni video: Artık dükkanlar kapanmayacak
Trabzonspor'un Ankaragücü maçı 11'leri belli oldu Spor
Trabzonspor'un Ankaragücü maçı 11'leri belli oldu
Seçime 'siyah nokta' gölgesi düştü. YSK toplantı kararı aldı Siyaset
Seçime 'siyah nokta' gölgesi düştü. YSK toplantı kararı aldı