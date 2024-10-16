Samsun'da hastaneye giderken kaza yaptılar: Yaralılar var

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Tekkeköy ilçesinden Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne hasta olan komşusu Türkan Can'ı götüren İbrahim Çam idaresindeki Toyota marka 55 ANS 143 plakalı hafif ticari araca plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen bir otomobil çarptı. Çarpma sonucu kontrolden çıkan araç bariyere vurdu. Savrulan araç yan yatıp bir süre sürüklendikten sonra durdu. Kazada araçtaki hasta Türkan Can ile oğlu Özkan Can yaralandı. Yaralı ana-oğul ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aracın sürüklenme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.