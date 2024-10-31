Samsun’da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Samsun’da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

Samsun'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında güvenlik güçlerince S.Y.(65) ve D.K.(47) isimli şahısların ormanlık alanda yasa dışı keneviri ekimi yaptıkları tespit edildi.

SAHİL GÜVENLİK HELİKOPTER DESTEĞİYLE OPERASYON

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince bugün Sahil Güvenlik Komutanlığının helikopter desteğiyle operasyon düzenlendi. Şahısların evlerinde ve ormanlık alanda yapılan aramada, samanlıklar içinde kurutulmaya bırakılmış 146 kilo kubar esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olay ile ilgili S.Y. ve D.K. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Samsun’da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

Samsun’da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

Samsun’da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

Samsun’da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

Samsun’da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

Samsun’da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

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