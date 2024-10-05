Samsun'da iş makinesinin çarptığı kişi ağır yaralandı

Kaynak: İHA
Samsun'da iş makinesinin çarptığı kişi ağır yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde iş makinesinin çarptığı kişi, ağır yaralandı.

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde iş makinesinin çarptığı kişi, ağır yaralandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine (SASKİ) ait, Z.K. (40) idaresindeki iş makinesi, Kızılırmak Mahallesi Mehmet Akif Sokak'ta çalışma sırasında geri manevra yaparken yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Ö'ye (57) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aracın, kolunun üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralanan Ali Ö, sağlık ekibince kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

Öte yandan sürücü hakkında, yetersiz ehliyetle iş makinesi kullandığı gerekçesiyle 6 bin 440 lira cezai işlem uygulandı.

Son Haberler
Beşiktaş'ın İsrailli rakibiyle oynayacağı maçın yeri yine değişti
Beşiktaş'ın İsrailli rakibiyle oynayacağı maçın yeri yine değişti
Bartın'a anız yangını, ormana sıçramadan söndürüldü
Bartın'a anız yangını, ormana sıçramadan söndürüldü
Bakan Tekin Kayseri’de
Bakan Tekin Kayseri’de
Şanlıurfa'da büyük aşiret düğünü! Paralar havada uçuştu... Nikâh şahidi Fatma Şahin oldu
Şanlıurfa'da büyük aşiret düğünü! Paralar havada uçuştu... Nikâh şahidi Fatma Şahin oldu
Salah’a PSG kancası. 3 yıllık sözleşme teklif edecekler
Salah’a PSG kancası. 3 yıllık sözleşme teklif edecekler