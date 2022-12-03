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Okul önündeki şüpheli valiz paniği

Samsun'da her gün binlerce aracın ve vatandaşın geçiş noktası olan İstiklal Caddesi'ndeki bir okul önünde bırakılan şüpheli valiz, polis tarafından fünye ile patlatıldı.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 17:54
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Samsunda işlek bir yerde bulunan okulun önündeki valiz fünye ile patlatıldı

Okul önündeki şüpheli valiz paniği
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İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi'nde Sakarya İlkokulu önünde unutulan valiz, vatandaş tarafından fark edildi. Vatandaşın durumu cadde üzerinden geçen polis ekiplerine anlatması üzerine çevrede önlem alındı. Olay yerine sevk edilen polis ekiplerince önce şerit çekilerek güvenlik önlemi alındı akabinde cadde trafiğe kapatıldı.

VALİZİN İÇİNDEN ÇÖP ÇIKTI

Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, özel kıyafetlerini giyerek valize müdahale etti. Şüpheli valiz, fünye ile patlatıldı. Patlatılan valizin içerisinden çöp çıktı. Herhangi bir olumsuz durumun çıkmaması üzerine polis şeridi kaldırarak trafiği açtı. (İHA)

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