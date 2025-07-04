Samsun'da istinat duvarı araçların üzerine devrildi

Olay, Atakum ilçesine bağlı Alanlı Mahallesi’nde bulunan Demircanlar Sitesi’nin bahçesinde saat 02.45 sıralarında gerçekleşti. Yoğun yağış nedeniyle sitenin otoparkında yer alan istinat duvarı sel sularına dayanamayarak yıkıldı. Duvarın çökmesiyle park halinde bulunan üç araç enkaz altında kaldı

YIKILAN DUVAR ARAÇLARI HURDAYA ÇEVİRDİ

Çöken istinat duvarının altında kalan araçlar ciddi şekilde zarar gördü ve kullanılamaz hale geldi. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, araç sahipleri büyük maddi kayıpla karşı karşıya kaldı.

YOL ÇÖKTÜ, BİR ARAÇ DAHA ZARAR GÖRDÜ

Duvarın çökmesiyle birlikte yolun bir kısmı da çöktü. Yol kenarında park halindeki bir otomobil ise zeminin kaymasıyla birlikte aşağı devrildi ve büyük hasar aldı. Ayrıca, yolun çökmesi sonucu şehir şebeke suyu borusu patladı ve su, devrilen araçların üzerine doğru fışkırdı.

“CANA GELMEDİ AMA MADDİ HASAR BÜYÜK”

Olay anında yaşadıklarını anlatan site sakinlerinden Yılmaz Kızıl, “Samsun’daki şiddetli yağıştan dolayı arabalar istinat duvarının altında kaldı. Sese uyandık, kalktık. Şu an dört araba pert olmuş durumda. Cana gelmedi ama büyük maddi hasar var,” dedi.