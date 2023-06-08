Samsun'da kamyon tıra çarptı: 1 yaralı

Olay, Samsun'un Terme ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolunda seyir etmekte olan Levet Ç.'nin kullandığı 34 JC 0736 plakalı kamyon, aynı istikamette seyir etmekte olan Uğur S. idaresindeki 31 AHL 480 çekici ve 31 AHL 481 dorse plakalı tıra arakadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle kamyonun kupasında sıkışan sürücü Levent Ç., bölgeye sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından dikkatli çalışmalar sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)