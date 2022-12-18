Kendini eşarpla astı. Kurtarılamadı

İHA
Olay, Ayvacık ilçesinin Eynel Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 51 yaşındaki Nurşen B., evlerinde yakınları tarafından eşarpla asılı halde bulundu. Asılı olduğu yerden indirilen kadın, Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nurşen B. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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