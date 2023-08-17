Samsun'da kenevir ekim alanları genişliyor

Türkiye'de ruhsatlı kenevir ekimi yapılan yerlerin başında gelen Samsun’da, sözleşmeli üretimle birlikte üretim alanı 2 bin dekara yükseldi.

KAYNAK: İHA
Samsun'da kenevir ekim alanları genişliyor

Tekstilden tıbbi sanayiye kadar birçok kullanım alanı olan kenevir üretiminde Türkiye'de, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin önemli bir yeri var...

Geçen senelerde yaşanan pazar sıkıntısından dolayı üretimi durma noktasına gelmişti.

Havza'da kurulan kenevir fabrikasının da etkisiyle sözleşmeli tarımın geldiği mahallede üretim yeniden artışa geçti.

ÜRETİM ALANI 2 BİN DEKAR OLDU

2022 yılında 200 dekara yakında olan üretim bu sene 2 bin dekara yaklaştı. Boyları neredeyse 4 metreye yaklaşan kenevirlerin eylül ayı içerisinde hasadı yapılacak. Tekstilden ilaç sanayisine kadar birçok alanda kullanılan kenevirin Samsun genelinde üretimi ise Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre 2 bin 733 dekara çıktı.

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"TOPRAĞIMIZ KENEVİR KONUSUNDA FARKLIDIR"

30 dekar alanda kenevir eken Burhan Özyürek, "Bu sene üretim geçen seneye göre çok daha fazladır. Havza'da fabrika kuruldu ve bu sene kenevir üretimi arttı. Verimlerimiz de iyi fakat su sıkıntımız var. Sulama sıkıntımız olmasa bu mahalle Türkiye'de en fazla kenevir üreten mahalledir. Başka il veya ilçede ekilen kenevirin verimini bizim ilçedeki gibi alamazlar. Bizim toprağımız kenevir konusunda farklıdır." şeklinde konuştu.

"ELİMİZDE KALAN KENEVİRLERİ ALDILAR"

Narlısaray'da kenevir üreten Ali Eser, "Kenevir işini biz çocuktan yaştan bugüne kadar yapıyoruz. Zamanında Kastamonu'da bulunan kenevir fabrikası kapanınca biz bu işi bıraktık. Ondan sonra bir zaman ekilmedi ve akabinde bazı firmalar mahallemize geldi. Havza'da bir fabrika açılmış. O insanlar bizlere yardımcı oldular. Biz de onlara yardımcı olduk.

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Bu sene keneviri ektik. Mahallemizde kenevir ekimi 2 bin dekara yaklaştı. Fabrikadan gelenlerin demelerine göre pazarlama konusunda bir sıkıntı yaşanmayacak. Yaşansa zaten yapmazdık. Yaşanmayacağını şu şekilde anladık. Suyumuz daha bol olsa bu sene 2 bin dekar alanda ekilen alan gelecek sene 4 bin dekar alanda ekilir." diye konuştu.

Samsun'da Kenevir Üretimi Artıyor: Vezirköprü'de Sözleşmeli Üretimle Ekim Alanları Genişliyor"Kenevir üreticisi Mehmet Aydın ise, "Biz bu keneviri yıllardır yapıyoruz. Son 5- 6 sene içinde bırakmıştık. Urgan yapardık. Hayvanların yularını yapardık. Keten de yapılıyor. Bizimle anlaşan kişilerin söz vermesine göre 'Pancar, buğday, pirinç üstüne koyarsa, biz de üstüne koyarız' dediler." şeklinde konuştu.

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