Hafif ticari araç kırmızı ışıkta duran araçlara çarptı: 1 yaralı

Samsun'da hafif ticari aracın kırmızı ışıkta bekleyen 2 araca çarptığı kazada sürücü yaralandı.
Kaza, İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı Valilik Binası karşısı kara bandında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Elif A.'nın(37) kullandığı 61 ACE 964 plakalı hafif ticari araç, kırmızı ışıkta bekleyen Ercan D. idaresindeki 55 AED 249 plakalı ve Muhammet Ali D. yönetimindeki 55 SS 490 plakalı araçlara çarptı. Kazada sürücü Elif A. yaralandı.
Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Kaza yerine polis ve ambulans sevk edildi. Araçlarda maddi hasar oluşurken yaralanan sürücü Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
(Kaynak: İHA)
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