Samsun'da kontrolden çıkan otomobil traktör römorkuna çarptı: 1 yaralı

Ali Yazan - Samsun / Yeniçağ



Olay, Terme ilçesi Yalı Mahallesi mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Samsun - Ordu Karayolu üzerinde seyir etmekte olan 05 DN 501 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı yönde seyir etmekte olan traktörün römorkuna arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil refuje yuvarlanarak durabildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü bölgeye sevk edilen 112 acil servis ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.