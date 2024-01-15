Samsun’da mefruşat mağazasında yangın

Kaynak: İHA
Samsun’da mefruşat mağazasında yangın
Samsun'da sanayi sitesinde yer alan 4 katlı mefruşat mağazasının çatısında yangın çıktı.

Canik ilçesi Yeni Mahalle Barbaros Caddesi'ndeki Eski Sanayi Sitesi'nde bulunan 4 katlı mefruşat mağazasının çatısında meydana gelen yangında, edinilen bilgiye göre, akşam olduğu için kapalı olan mefruşat mağazasının çatısındaki yangını, sanayide mesai yapan diğer iş yerlerinde çalışanlar tarafından fark edildi. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiyeye ve polise ekipleri sevk edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı ekipleri tarafından müdahale edilen yangın söndürülürken, yangının çıkış nedeni araştırılması sürüyor.

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