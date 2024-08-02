Samsun’da milyonlarca balık bırakıldı

Milyonlarca balık bırakıldı

Samsun'da bulunan su kaynaklarına 3 milyon 5 bin adet sazan yavrusu bırakıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “İç Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi” kapsamında, kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların kaliteli, ucuz ve sağlıklı hayvansal gıda ihtiyaçlarının karşılanması, ticari ve sportif amaçlı balıkçılığın desteklenmesi, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir kullanılması ve kaynakların gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Proje çerçevesinde Samsun’a tahsis edilen 3 milyon 5 bin adet yavru sazan balığı, Bafra Balık Gölleri başta olmak üzere, Ladik Gölü, Derbent Barajı, Altınkaya Barajı, Susuz Barajı, Hasan Uğurlu ve Suat Uğurlu Barajları ile diğer ilçelerde bulunan tüm göl ve göletlere, bölgedeki amatör ve ticari avcılık yapan balıkçıların katılımı ile bırakıldı.

19 Mayıs ilçesinde bulunan Yörükler Su Kooperatifinin bulunduğu alanda sazan balığı salımı ise protokol üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Göl ve göletlerin balıklandırılması ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, yaptığı açıklamada projenin, su kaynaklarının korunarak su ürünlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması, iç sulardaki su ürünleri stoklarının takviyesi ve amatör balıkçılık turizmine katkı sağlamasının hedeflendiğini belirtti.

Sağlam, ortalama 5-8 gram ağırlığındaki sazan yavrularının 3-4 yıl sonra avlanabilir asgari boy olan 45-50 cm’ye ulaşacağını ifade etti.

Balıklandırma çalışmalarında özellikle amatör balıkçıların avcılıkta yararlanabileceği su kaynaklarını tercih ettiklerini kaydederek, "Su ürünleri kaynakları ile su ürünlerinin sürdürülebilir olarak kullanılabilmesi ve gelecek nesillere aktarılması, iç su ürünleri stoklarının takviye edilmesi, göl ekosisteminin canlı tutulması, göl ve göletlerdeki balık popülasyonunun desteklenmesi amacıyla, göl ve göletlerimize yavru balıklar bırakılmaktadır. Balık türleri ve stokların korunarak gelecek nesillere aktarılabilmesi için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması, en az bir kez üremelerine imkân tanınması sürdürülebilir balıkçılık açısından büyük önem arz etmektedir" dedi.