Samsun'da Mukaddes Emanetler Sergisi düzenlendi

Ülkü Ocakları Bafra İlçe Başkanlığı ve Türk Diyanet Vakıf-Sen Bafra Temsilciliği iş birliğiyle düzenlenen Mukaddes Emanetler Sergisi, üç ayların gelişi vesilesiyle törenle açıldı. Sergi, Ülkü Ocakları Bafra İlçe Başkanlığı binasında halkın ziyaretine sunuldu.

Sergi hakkında yapılan açıklamada, “Mukaddes emanetlerimiz, Peygamber Efendimize(sallallahu aleyhi ve sellem), sahabelere, İslam büyüklerine ve Haremeyn’e ait özel eşyalardır. Hazreti Muhammed’in Sakal-ı Şerifi, Saç-ı Şerifi, Kadem-i Şerif ve Hücre-i Saadet Örtüsü gibi 34 değerli emanet yer almaktadır. Bu emanetler, dini ve tarihi bakımdan büyük önem taşımaktadır. Sergimiz vesilesiyle halkımızı manevi değerlerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz" denildi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından serginin açılışı gerçekleştirildi. Serginin açılış törenine; Ülkü Ocakları Bafra İlçe Başkanı Ceyhan Düzgün, Türk Diyanet Vakıf-Sen Samsun İl Başkan Yardımcısı Asım Kalyoncu, sivil toplum kuruluşları, gençler ve çok sayıda vatandaş katıldı.