Samsun'da nefesleri kesen maç Karşıyaka'nın

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Reeder Samsunspor'u 82-80 yendi.

Karşıyaka bir ara farkı 19 sayıya kadar çıkardı. Karadeniz ekibi müthiş bir geri dönüşe imza atıp bitime 1 dakika kala farkı 1'e kadar indirdi.

Ancak üstünlüğünü korumayı başaran Pınar Karşıyaka 82-80 kazanıp 9. galibiyetini aldı. Ev sahibi Samsunspor ise 10. yenilgisini yaşadı.



Reeder Samsunspor: 80 - Pınar Karşıyaka: 82

Salon: Mustafa Dağıstanlı

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Mehmet Serdar Ünal, Umut Özgün Ergün

Reeder Samsunspor: Kyser 6, Bora Satır 2, Crawford 11, Mert Ali Sert 2, Levi 7, Henry 23, Mooney 13, Göktuğ Baş 16

Pınar Karşıyaka: Jaylon Brown 3, Vernon Carey Jr 17, Furkan Haltalı 2, Hakan Sayılı 7, Thomas Akyazılı 2, Martin 13, Hilliard 15, Vittorio Brown 16, Mert Celep, Kenan Sipahi 7

1. Periyot: 12-22

Devre: 30-40

3. Periyot: 44-53