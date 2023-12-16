Samsun'da nefesleri kesen maç Karşıyaka'nın

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Reeder Samsunspor'u 82-80 yendi.
Karşıyaka bir ara farkı 19 sayıya kadar çıkardı. Karadeniz ekibi müthiş bir geri dönüşe imza atıp bitime 1 dakika kala farkı 1'e kadar indirdi.
Ancak üstünlüğünü korumayı başaran Pınar Karşıyaka 82-80 kazanıp 9. galibiyetini aldı. Ev sahibi Samsunspor ise 10. yenilgisini yaşadı.
Reeder Samsunspor: 80 - Pınar Karşıyaka: 82
Salon: Mustafa Dağıstanlı
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Mehmet Serdar Ünal, Umut Özgün Ergün
Reeder Samsunspor: Kyser 6, Bora Satır 2, Crawford 11, Mert Ali Sert 2, Levi 7, Henry 23, Mooney 13, Göktuğ Baş 16
Pınar Karşıyaka: Jaylon Brown 3, Vernon Carey Jr 17, Furkan Haltalı 2, Hakan Sayılı 7, Thomas Akyazılı 2, Martin 13, Hilliard 15, Vittorio Brown 16, Mert Celep, Kenan Sipahi 7
1. Periyot: 12-22
Devre: 30-40
3. Periyot: 44-53