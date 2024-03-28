Samsun'da operasyon. 1 tutuklama

Yapılan operasyon sonucunda, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu mücadelesini sürdüren Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde Kadifekale Mahallesi'nde H.B. ve T.G. isimli kişilerin üzerinde,

daha sonrasında ise T.K. isimli şahsın evinde yaptığı uyuşturucu aramasında 213 adet hap, 0,42 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 900 liraya el koydu.

İfadesi alınan H.B. ve T.G. serbest bırakılırken, T.K. ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen T.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.