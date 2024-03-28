Samsun'da operasyon. 1 tutuklama

Kaynak: İHA
Samsun'da operasyon. 1 tutuklama
Samsun'da uyuşturucu ticareti yapan şahsa yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi tutuklandı.

Yapılan operasyon sonucunda, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu mücadelesini sürdüren Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde Kadifekale Mahallesi'nde H.B. ve T.G. isimli kişilerin üzerinde,

daha sonrasında ise T.K. isimli şahsın evinde yaptığı uyuşturucu aramasında 213 adet hap, 0,42 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 900 liraya el koydu.

İfadesi alınan H.B. ve T.G. serbest bırakılırken, T.K. ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen T.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

aw172319-01.jpg

aw172319-02.jpg

Son Haberler
İsveçli mafyanın Sarıyer'deki çatışma görüntüleri ortaya çıktı. Batının sermayesi değil mafyası ülkeye çekilmiş Gündem
İsveçli mafyanın Sarıyer'deki çatışma görüntüleri ortaya çıktı. Batının sermayesi değil mafyası ülkeye çekilmiş
Türkiye Kupası maç programı duyuruldu Spor
Türkiye Kupası maç programı duyuruldu
Tarlasını sürdüğü traktör bir anda alev aldı Yerel Haberler
Tarlasını sürdüğü traktör bir anda alev aldı
A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası aday kadrosu açıklandı Spor
A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası aday kadrosu açıklandı
Süper Lig 33. hafta programı belli oldu Spor
Süper Lig 33. hafta programı belli oldu
Trende 18 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi Yerel Haberler
Trende 18 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi