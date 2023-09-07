Samsun'da otomobil kanala uçtu: 1 ölü

Samsun’un Bafra ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobil kanala uçtu. Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Samsun'da otomobil kanala uçtu: 1 ölü

Kaza, Doğanca Mahallesi Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Bafra istikametine seyir halinde olan Zübeyir Şükür’ün (63) kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yön levhasına çarparak kanala uçtu.

Suyun içinde ters dönen otomobilde bulunan sürücü Zübeyir Şükür itfaiye ekipleri tarafından sudan çıkartıldı.

Hayatını kaybeden otomobil sürücüsü olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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