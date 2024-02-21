Samsun'da ruhsatsız silah ve tüfek ele geçirildi

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekiplerce Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesi'nde N.T.'ye (47) ait iş yerinde ve şahsın evinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız tüfek, 22 adet dolu kartuş ele geçirildi.
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekiplerce Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesi'nde N.T.'ye (47) ait iş yerinde ve şahsın evinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız tüfek, 22 adet dolu kartuş ele geçirildi.