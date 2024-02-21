Samsun'da ruhsatsız silah ve tüfek ele geçirildi

Kaynak: İHA
Samsun'da ruhsatsız silah ve tüfek ele geçirildi
Samsun'un Bafra ilçesinde bir şahsın iş yeri ve evinde yapılan aramalarda ruhsatsız silah ve tüfek ele geçirildi.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekiplerce Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesi'nde N.T.'ye (47) ait iş yerinde ve şahsın evinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız tüfek, 22 adet dolu kartuş ele geçirildi.

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