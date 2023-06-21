Samsun’da sağanak taşkın ve su baskınlarına neden oldu

Samsun’un Havza ilçesinde kuvvetli sağanak nedeniyle ilçe merkezinden geçen Hacı Osman Deresi taştı. Taşma sonucu Şehysafi, Aslançayır ve Sivrikese mahallelerinde su baskınları yaşandı.

Samsun’da sağanak taşkın ve su baskınlarına neden oldu

İlçe merkezinde vatandaşlar muhtemel sele karşı polis, jandarma, zabıta ekiplerince ve belediye anons sistemi ile uyarıldı.

Havza ve bölgede yağan sağanak nedeni ile Hacı Osman Deresi'nin debisi yükseldi. Havza Belediyesine bağlı ekipler Çay Mahallesi ile Bahçelievler Mahallesi sınırı olan köprüde iş makineleri ile moloz ve dal benzeri malzemeleri temizlemek için çalıştı.

Suyun çekilmesi ile Havza Kaymakamı Nayman ve Havza Belediye Başkanı Özdemir sel sularından zarar gören Şehysafi, Aslançayır ve Sivrikese mahallelerinde incelemelerde bulundu. Şehysafi ile Aslançayır mahallelerinde bazı ev, bahçe ve ahırları su bastı, bir bahçe duvarı yıkıldı. Sivrikese Mahallesi'nde Sivrikese Çayı yatağı üzerinde bulunan menfezlerin araziden gelen suyun getirdiği taş ve toprak nedeni ile tıkanması sonucu tarihi Sivrikese Cami'nin duvarı çöktü. Cami avlusundaki eski mezarlar sular altında kaldı. İki evi su basarken Hacı Osman Deresi'nin geçtiği bölgelerdeki tarım arazileri zarar gördü.

İlçe merkezinde ve bazı kırsal mahallelere ulaşım yollarında yüksek kesimlerden gelen çamurlu su ve moloz yığınları nedeni trafikte aksamalar yaşandı. (İHA)

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