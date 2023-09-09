Samsun’da sahte içkiden bir gün arayla 2 kişi yaşamını yitirdi

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde sahte içkiden bir gün arayla 2 kişi hayatını kaybetti.

KAYNAK: AA
Samsun’da sahte içkiden bir gün arayla 2 kişi yaşamını yitirdi

Vezirköprü ilçesinde alkol zehirlenmesi şüphesiyle bir gün arayla Hüseyin T. ( 52) ve Ayhan E. (55) 112 Acil Servis ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk müdahaleleri burada yapılan Hüseyin T. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ayhan E. ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Hüseyin T. dün akşam tedavi gördüğü hastanede vefat ederken, Ayhan E. ise bugün hastanedeki müdahalelere rağmen yaşamı yitirdi.

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Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda otopsisi yapılan Hüseyin T, Vezirköprü ilçesi Yeni Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitiren Ayhan E'nin ise otopsi işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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