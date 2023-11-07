Samsun'da sahte plaka imalathanesine baskın

Samsun'da, Avrupa press plaka (APP) olarak bilinen sahte plaka imalathanesine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAYNAK: İHA
Samsun'da sahte plaka imalathanesine baskın

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık ve sahtecilik suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, resmi belgede sahtecilik suçuna yönelik yapılan çalışmalarda sahte plaka imalathanesine operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda, Avrupa press plaka (APP) olarak bilinen, büyük ve kalın yazı karakterleri kullanılarak daha dikkat çekici görünümlü plakaların basıldığı tespit edilen yasa dışı bir basım atölyesinde ve şahısların araçlarında yapılan aramalarda 1 adet sahte mühür basım makinesi, 1 adet plaka baskı pres makinesi, 1 adet plaka boyama makinesi, 90 adet basılı APP plaka, 486 adet boş plaka levhası, 196 adet harf kalıbı, 154 adet rakam kalıbı ele geçirildi. Olayla ilgili H.T. ve A.B. gözaltına alındı.

KOM Şube Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan H.T. ve A.B. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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