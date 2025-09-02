Samsun’da şaşırtan hırsızlık

Düzenleme: Kaynak: DHA
Samsun’da şaşırtan hırsızlık

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde, park halindeki bir kamyonetin havalı korna çaldığı öne sürülen 23 yaşındaki M.T. polis düzenlediği operasyonla yakalandı.

Olay, dün saat 04.00 sıralarında, Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Söğüt Sokak'ta meydana geldi. M.T., park halindeki kamyonetin havalı kornasını çalıp kaçtı. Sabah saatlerinde kamyonetinin başına gelen aracın sahibi, durumu fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışmaları sonucu şüpheliyi İlkadım ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü. 10 bin lira değerindeki havalı korna ise sahibine teslim edildi.

Samsun’da şaşırtan hırsızlık

Samsun’da şaşırtan hırsızlık

Son Haberler
Erdoğan'dan "Komisyonda yasal düzenlemeler olacak mı?" sorusuna yanıt
Erdoğan'dan "Komisyonda yasal düzenlemeler olacak mı?" sorusuna yanıt
Türk Bayrağı’na hakaret etti cezaevini boyladı! Şehitlerimizin kemiklerini sızlattı
Türk Bayrağı’na hakaret etti cezaevini boyladı! Şehitlerimizin kemiklerini sızlattı
Böyle sponsorluk görülmedi! Hayırlı tıraşlar
Böyle sponsorluk görülmedi! Hayırlı tıraşlar
Hakan Bilal Kutlualp ile Sadettin Saran birleşecek mi? Açıklama geldi
Hakan Bilal Kutlualp ile Sadettin Saran birleşecek mi? Açıklama geldi
Borsa İstanbul’da günün ilk yarısı kayıpla kapandı! (2 Eylül 2025)
BIST 100’de hafif düşüş: Neler oluyor?