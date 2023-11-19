Samsun'da silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı

Samsun’da iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

KAYNAK: İHA
Samsun'da silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, Bafra ilçesi Dededağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kahvehanede karşılaşan Burhan B. ile Erdal D. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şahıslar silahları ile ateş etmeye başladı. Tabancalarla açılan ateş sonucu ağır yaralanan Yaşar Doğan hayatını kaybederken, yaralanan Burhan B. ile Erdal D. hastaneye kaldırıldı.

aw079915-04.jpgSırtından ve bacağından yaralanan Burhan B., Bafra Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ)Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, kolundan yaralanarak özel hastaneye kaldırılan Erdal D. ise ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

aw079915-02.jpg Yaralı yakınları da hastanelere akın etti. Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Samsun'dan ilçeye sevk edilen Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Çevik kuvvet polisi Samsun'da yaralıların bulunduğu hastanelerde de geniş güvenlik önlemi aldı.

aw079915-03.jpg

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

aw079915-05.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Hande Baladın şov yaptı. Eczacıbaşı Galatasaray'a set vermeden kazandı. Nefes kesen fotoğraflar Spor
Hande Baladın şov yaptı. Eczacıbaşı Galatasaray'a set vermeden kazandı. Nefes kesen fotoğraflar
Fenerbahçe'yi kimse durduramıyor. 11'de 11 yaptılar Spor
Fenerbahçe'yi kimse durduramıyor. 11'de 11 yaptılar
Hande Baladın'a Galatasaray maçı sonrası yoğun ilgi. Fotoğraf çekilmek için sıraya girdiler Spor
Hande Baladın'a Galatasaray maçı sonrası yoğun ilgi. Fotoğraf çekilmek için sıraya girdiler
Ucuz araba satma yalanıyla parasını kapmadıkları insan kalmadı. 400 milyon liralık vurgun Gündem
Ucuz araba satma yalanıyla parasını kapmadıkları insan kalmadı. 400 milyon liralık vurgun
Oyuncu Ayça Varlıer Amerika'da tarihe geçti. Bir ilki başardı Magazin
Oyuncu Ayça Varlıer Amerika'da tarihe geçti. Bir ilki başardı
Topkapı Sarayı yok ediliyor. AYM'nin kararını çiğnediler Gündem
Topkapı Sarayı yok ediliyor. AYM'nin kararını çiğnediler
TEM'de zincirleme kaza. 3’ü çocuk 7 yaralı Gündem
TEM'de zincirleme kaza. 3’ü çocuk 7 yaralı