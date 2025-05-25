Samsun’da şok operasyon! Polisler tek tek ortaya çıkardı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Samsun’da şok operasyon! Polisler tek tek ortaya çıkardı

Samsun’da polis bir otomobil üzerinde yaptığı aramada 17 adet tabanca ele geçirdi. Aracın gizli bölmelerine zula edilen tabancalarla ilgili baba ve 2 oğlu gözaltına alındı.

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da polisin düzenlediği operasyonda otomobilde 17 ruhsatsız tabanca ile 5 bin 670 mermi ele geçirildi. M.Ö. gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, il dışından kente kaçak yollarla silah getirerek ticaretini yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Şüphelilere ait araçta ve ikametlerde yapılan aramalarda, araçta özel olarak hazırlanmış gizli bölmelerde 17 ruhsatsız tabanca, 5 bin 670 tabanca mermisi, 59 şarjör ve takım halinde horoz ve iğne tertibatı ele geçirildi.

Olayla ilgili baba M.Ö. ile oğlu T.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan T.Ö. serbest bırakılırken, baba M.Ö. ise "Silah ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Samsun’da şok operasyon! Polisler tek tek ortaya çıkardı

Samsun’da şok operasyon! Polisler tek tek ortaya çıkardı

Samsun’da şok operasyon! Polisler tek tek ortaya çıkardı

Samsun’da şok operasyon! Polisler tek tek ortaya çıkardı

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