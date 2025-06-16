Samsun'da şüpheli ölüm: Uzman jandarma ölü bulundu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Samsun'da şüpheli ölüm: Uzman jandarma ölü bulundu

Samsun'un Bafra ilçesinde uzman jandarma olduğu öğrenilen kişi ormanlık alanda ölü bulundu. Kesin ölüm nedeni belli olmayan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, bugün Bakırpınar Mahallesi kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarlasına çalışmaya giden bir vatandaş, ağaçlık bölgede hareketsiz halde bir kişiyi fark ederek durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ekipleri ve cenaze aracı sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Kimlik tespitinin ardından, hayatını kaybeden kişinin uzman jandarma İ.A. olduğu öğrenildi.

Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fatih’te vahşet: Polis memuru arkadaşını parçalara ayırıp intihar ettiFatih’te vahşet: Polis memuru arkadaşını parçalara ayırıp intihar etti

Doktor Savan Günay evinde ölü bulundu: Sosyal medya paylaşımı infial yarattı!Doktor Savan Günay evinde ölü bulundu: Sosyal medya paylaşımı infial yarattı!

Samsun'da şüpheli ölüm: Uzman jandarma ölü bulundu

Samsun'da şüpheli ölüm: Uzman jandarma ölü bulundu

Samsun'da şüpheli ölüm: Uzman jandarma ölü bulundu

Son Haberler
Koltuğa geçen AKP’li başkanın ilk hamlesini görenler inanamadı! Seçim ile alamadıkları belediyeyi almışlardı...
Koltuğa geçen AKP’li başkanın ilk hamlesini görenler inanamadı! Seçim ile alamadıkları belediyeyi almışlardı...
Xbox’un yeni RPG dünyası büyülüyor
Xbox’un yeni RPG dünyası büyülüyor
Petrol fiyatları alev alıyor: İsrail-İran gerilimi piyasaları sarsıyor! (16 Haziran 2025)
Petrol fiyatları alev alıyor: Gerilim piyasaları sarsıyor!
Üç büyüklerin kabusu: Geri döndüler
Üç büyüklerin kabusu: Geri döndüler
Serbest piyasada döviz fiyatları! (16.06.2025)
Serbest piyasada döviz fiyatları! (16.06.2025)