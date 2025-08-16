Samsun’da taşkınlara karşı altyapı seferberliği

DSİ 7. Bölge Müdürlüğü tarafından taşkın kontrol işleri kapsamında yapımına devam edilen Bafra Kızılırmak Islahı 3. Kısım Projesi'nin maliyeti 573 milyon TL. 2026 yılının sonunda tamamlanması planlanan projede fiziksel tamamlanma oranı yüzde 20 seviyesine yaklaştı.

714 milyon TL maliyetli Terme Çayı Islahı 1. Kısım Projesinin Ağustos 2026'da bitirilmesi planlanıyor. Projenin şu anda yüzde 77'si tamamlandı.

En büyük bütçeli taşkın kontrol işlerinden Merkez Mert Irmağı Islahı Projesi'nin toplam maliyeti 3 milyar 584 milyon TL. 9 köprünün inşa edileceği projenin şu ana kadar yüzde 34'ü tamamlanabildi. Projede tamamlama çalışmalarına devam ediliyor.

Havza İlçe Merkezi Tersakan Irmağı Havzası 3. Kısım Projesi'nin toplam maliyeti 147 milyon TL. Mayıs 2026'da bitirilmesi hedeflenen projenin tamamlanma oranı yüzde 70 seviyesini geçti.

2026 yılının Nisan ayında bitirilmesi hedeflenen Terme Bazlamaç Karagöl Deresi Islahı 2. Kısım Projesi'nin toplam maliyeti 137 milyon TL. Projenin şu ana kadar yüzde 27'lik kısmı yapıldı.

Gelecek yılın son ayında tamamlanması planlanan Bafra Ozan ve Dereler Mahallelerinin Darboğaz Deresi Taşkın ve Rüsubat Zararlarından Korunması 2. Kısım Projesi'nin toplam maliyeti ise 189 milyon TL. Yüzde 24'ü tamamlanan projede yapım çalışmaları devam ediyor.

YENİ OSB'DE KANAL DRENAJI TAMAM GİBİ

Samsun Yeni OSB Kanal Drenajı Projesi'nin toplam maliyeti 28 milyon TL. Tamamlanmaya yaklaşan proje kapsamında 1170 metre trapez açık kanal, 2 adet prefabrik kirişli köprü, 2 bin 200 metre prefabrik beton direkli tel çit, korkuluk bulunuyor. Halihazırda sağ sahilde 1040 metre trapez kanal açılması ve istifli taş tahkimat imalatı tamamlanmış olup, işin keşfi yüzde 100'ü geçmeyecek şekilde sol sahilde istifli taş tahkimat imalatı yapılacak.