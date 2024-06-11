Samsun’da torbacılara dev operasyon

Düzenleme: Kaynak: İHA
Samsun’da torbacılara dev operasyon

Samsun narkotik ekipleri tarafından sokakta uyuşturucu satan zehir tacirlerinin evlerine dev operasyon yapıldı. 100’ün üzerinde eve operasyon yapıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı önderliğine uyuşturucuyla mücadele adı altında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğüne bağlı personeller önceden tespit edilen 100'ün üzerinde adrese bu sabaha karşı eş zamanlı operasyon yapıldı.

Özel harekat, ilçe müdürlükleri, şube müdürlükleri ve polis merkezlerine bağlı ekiplerin nde destek verdiği operasyonda çok sayıda 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcısı yakalanarak Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Soruşturma devam ediyor.

aw224796-01.jpg

aw224796-02-1.jpg

aw224796-02.jpg

aw224796-03-1.jpg

aw224796-03.jpg

aw224796-05.jpg

aw224796-06-1.jpg

Son Haberler
Muharrem İnce dalga geçti Sinan Oğan cevap veremedi Gündem
Muharrem İnce dalga geçti Sinan Oğan cevap veremedi
iOS 18'de uydu dönemi resmen başladı. İşte yeni sürümde öne çıkan özellikler Teknoloji
iOS 18'de uydu dönemi resmen başladı. İşte yeni sürümde öne çıkan özellikler
Bakan Fidan, Kübalı mevkidaşı ile görüştü Siyaset
Bakan Fidan, Kübalı mevkidaşı ile görüştü
Tam 27 ilde resmen yasaklandı! Ormanlara giremeyeceksiniz Gündem
Tam 27 ilde resmen yasaklandı! Ormanlara giremeyeceksiniz
Hizbullah İsrail savaş uçağını hedef aldığını açıkladı Dünya
Hizbullah İsrail savaş uçağını hedef aldığını açıkladı
Peynire lezzet katıyordu. Koruma altına alındı Yaşam
Peynire lezzet katıyordu. Koruma altına alındı
İzmir’de toplu ulaşım kararı! Gündem
İzmir’de toplu ulaşım kararı!