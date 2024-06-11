Samsun’da torbacılara dev operasyon

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı önderliğine uyuşturucuyla mücadele adı altında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğüne bağlı personeller önceden tespit edilen 100'ün üzerinde adrese bu sabaha karşı eş zamanlı operasyon yapıldı.

Özel harekat, ilçe müdürlükleri, şube müdürlükleri ve polis merkezlerine bağlı ekiplerin nde destek verdiği operasyonda çok sayıda 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcısı yakalanarak Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Soruşturma devam ediyor.