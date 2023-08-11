Samsun'da trafik kazası. 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

Ali Yazan - Ordu / YENİÇAĞ

Ordu'nun Gölköy İlçesi Kale Mahallesinden Öğretmen Ferda Çelik' in eşi Havva Çelik, Samsun Tıp fakültesindeki kontrolleri sonucu Samsun’un Terme ilçesinde meydana gelen korkunç kazada 42 yaşındaki Hava Çelik öldü.

Kazada ölen şahsın kocası ve çocuğu yaralandı. Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Samsun-Ordu Karayolu'nun 57. kilometresi Söğütlü mevkiinde meydana geldi. Ferda Çelik idaresindeki 52 DH 615 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonundan kontrolsüz olarak yola çıkan Kenan Mammadov yönetimindeki 20 EV 870 çekici ve 20 ZB 870 yabancı plakalı tıra çarptı.

Kazada, sürücü Ferda Çelik ile Havva Çelik (42) ve Tarık Yahya Çelik (6) yaralandı. Yaralılar, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Havva Çelik, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.