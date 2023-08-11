Samsun'da trafik kazası. 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobilin tıra çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Samsun'da trafik kazası. 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

Ali Yazan - Ordu / YENİÇAĞ

Ordu'nun Gölköy İlçesi Kale Mahallesinden Öğretmen Ferda Çelik' in eşi Havva Çelik, Samsun Tıp fakültesindeki kontrolleri sonucu Samsun’un Terme ilçesinde meydana gelen korkunç kazada 42 yaşındaki Hava Çelik öldü.

araba2.jpg

Kazada ölen şahsın kocası ve çocuğu yaralandı. Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Samsun-Ordu Karayolu'nun 57. kilometresi Söğütlü mevkiinde meydana geldi. Ferda Çelik idaresindeki 52 DH 615 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonundan kontrolsüz olarak yola çıkan Kenan Mammadov yönetimindeki 20 EV 870 çekici ve 20 ZB 870 yabancı plakalı tıra çarptı.

Kazada, sürücü Ferda Çelik ile Havva Çelik (42) ve Tarık Yahya Çelik (6) yaralandı. Yaralılar, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Havva Çelik, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

araba1.jpg

Öne Çıkanlar
e-TEP nedir? Elektronik İngilizce Yeterlilik Testi (e-TEP) sınavı nasıl yapılacak?
e-TEP nedir? Elektronik İngilizce Yeterlilik Testi (e-TEP) sınavı nasıl yapılacak?
Altın fiyatları düşecek mi? 11 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Altın fiyatları düşecek mi? 11 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Sporun 1 numarası Şansal Büyüka Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı değerlendirdi
Sporun 1 numarası Şansal Büyüka Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı değerlendirdi
Bahçeli’nin çağrısına İYİ Parti nasıl tavır alacak?
Bahçeli’nin çağrısına İYİ Parti nasıl tavır alacak?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 54 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 54 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Avrupa’nın ve İngiltere’nin sınır bekçisi AKP
Avrupa’nın ve İngiltere’nin sınır bekçisi AKP
Son Haberler
Süper Lig'in açılış maçı öncesi dostluk yemeği Spor
Süper Lig'in açılış maçı öncesi dostluk yemeği
Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı Ekonomi
Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı
İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar Spor
İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar
Bahçeli'nin ardından MHP'den İYİ Parti'ye bir çağrı daha Siyaset
Bahçeli'nin ardından MHP'den İYİ Parti'ye bir çağrı daha
Seyir halindeki araçtan çıkan dumanlar panik yarattı Güncel
Seyir halindeki araçtan çıkan dumanlar panik yarattı
Süper Lig başlıyor. İşte Trabzonspor Antalyaspor maçı 11'leri Spor
Süper Lig başlıyor. İşte Trabzonspor Antalyaspor maçı 11'leri