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Samsun'da traktör ağaca çarptı: 1 ölü

Samsun'da direksiyon hakimiyetini kaybeden traktör, ağaca çarparak durabildi. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 11:39
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Samsun'da trafik kazası: 1 ölü

Samsun'da traktör ağaca çarptı: 1 ölü
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İHA'nın haberine göre, Samsun'da yoldan çıkan traktörün ağaca çarparak durduğu kazada sürücü hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Ambarpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Eroğlu (44) idaresindeki traktör direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarparak durdu. Kazada ağır yaralanan traktör sürücüsü 3 çocuk babası Mustafa Eroğlu ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Eroğlu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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