Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalarda, İlkadım ilçesine bağlı Derebahçe ve Kazım Karabekir mahallelerinde operasyon düzenledi. Derebahçe Mahallesi’ndeki bir adrese yapılan baskında 3 bin 182 kapsül sentetik hap, 70,52 gram skunk, 2 hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili Abdullah Kılıç ve beraber hareket ettiği değerlendirilen B.T., gözaltına alındı.

Kazım Karabekir Mahallesi’nde ise Ertuğrul Bul, 4,10 gram sentetik kannabionid ile yakalandı. Gözaltına alınan Bul’un adresinde yapılan aramalarda, 102 gram sentetik kannabinoid, 1 hassas terazi, 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Her iki operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. B.T., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, hakimliğe çıkarılan Ertuğrul Bul ile Abdullah Kılıç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Kaynak: DHA)