Samsun'da uyuşturucu operasyonu. 25 kişi yakalandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında narkotik uygulaması gerçekleştirdi. 25 şahsın üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda, 363 adet sentetik ecza, 6 paket halinde 125,28 gram metamfetamin, 32,50 gram tütüne emdirilmiş sentetik kannabinoid, 6,16 gram esrar, 3 kök kenevir bitkisi, 2 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 1 adet öğütücü aparat ve 16 adet tabanca fişeği ele geçirdi.

Yaşanan olay sonrası 25 kişi yakalanırken, uyuşturucu madde satışından elde edildiği belirlenen 23 bin 400 liraya da el konuldu.