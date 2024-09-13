Samsun'da uyuşturucu operasyonu. 25 kişi yakalandı

Kaynak: İHA
Samsun'da uyuşturucu operasyonu. 25 kişi yakalandı

Samsun'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilennarkotik uygulamasında 25 kişi yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında narkotik uygulaması gerçekleştirdi. 25 şahsın üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda, 363 adet sentetik ecza, 6 paket halinde 125,28 gram metamfetamin, 32,50 gram tütüne emdirilmiş sentetik kannabinoid, 6,16 gram esrar, 3 kök kenevir bitkisi, 2 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 1 adet öğütücü aparat ve 16 adet tabanca fişeği ele geçirdi.

Yaşanan olay sonrası 25 kişi yakalanırken, uyuşturucu madde satışından elde edildiği belirlenen 23 bin 400 liraya da el konuldu.

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