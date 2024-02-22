Samsun’da uyuşturucu operasyonu. 35 gözaltı

Kaynak: AA
Samsun’da uyuşturucu operasyonu. 35 gözaltı
Samsun İl Emniyeti tarafından uyuşturucu ile mücadeleye karşı yapılan uyuşturucu operasyonunda 35 şahıs gözaltına alındı.

İl Emniyetine bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda 528 adet sentetik ecza, 226 gram skunk, 180,24 gram esrar, 83,8 gram sentetik uyuşturucu, 3 adet hassas terazi, 4 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, bir adet esrarlı sigara ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 72 bin 700 lira para ele geçirdi.

Yakalanan şahıslar arasında "kasten adam öldürmeye teşebbüs", "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından dolayı haklarında hapis cezası olan 3 şahıs ile birlikte 35 kişi yakalandı.

Yakalanan şahıslardan birisi ise ehliyetsiz ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmaktan dolayı 59 bin 196 lira trafik cezası kesildi.

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