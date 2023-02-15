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Uyuşturucu ticareti yapan şahıs yakalandı

Samsun'da uyuşturucu madde satışı yapan bir şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 17:50
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Samsun'da uyuşturucu operasyonu 

Uyuşturucu ticareti yapan şahıs yakalandı
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İHA'nın haberine göre, Samsun'da bir kişi uyuşturucu ticareti suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışmalar sonucu Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı istihbar edilen H.İ.'yi takibe aldı. H.İ. ile ilgili yapılan çalışmada, şüpheli şahıs ile fiziki temas kuran S.D.'den 0,60 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Soruşturma devamında H.İ.'nin iş yerinde yapılan aramada, 2 paket halinde 2,35 gram metamfetamin maddesi, 5,30 gram esrar maddesi, 12 kapsül sentetik ecza ve 1 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat ele geçirildi.

Soruşturma çerçevesinde H.İ. ve S.D. gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren S.D. serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen H.İ. ise tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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