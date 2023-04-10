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Samsun'da uyuşturucu ticareti yapan şahıslara operasyon

Samsun'da uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 kişi yakalandı.  

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 16:41
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Samsun'da uyuşturucu operasyonu 

Samsun'da uyuşturucu ticareti yapan şahıslara operasyon
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İHA'nın haberine göre, Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 2 kişi, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde durumundan şüphelenilerek durdurulan E.E.'den 1,58 gram bonzai (sentetik kannabinoid) ve 1 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat ele geçirdi.
Soruşturmanın devamında şüphelinin ikametinde yapılan aramada 5 paket halinde toplam 22,44 gram bonzai, 1 adet esrarlı sigara, 1,96 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat ve 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili E.E. ile bağlantısı olduğu değerlendirilen F.K. de gözaltına alındı. F.K.'nin ikametinde yapılan aramada; 2 paket halinde toplam 56,76 gram bonzai, 1 kapsül sentetik ecza ve 1 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat elde edildi.

Polisteki sorguları tamamlanan E.E. ve F.K., "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen E.E. ve F.K. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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