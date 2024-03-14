Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İHA
Samsun'da uyuşturucu operasyonu
Samsun'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir kişi uyuşturucuyla yakalandı.Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen olayda, jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda S.K. isimli şahsın evinde silah ve uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şahsın evinde arama yapıldı.

Arama sonucunda, 49 gram metamfetamin, 12 adet sentetik ecza, 58 adet kenevir tohumu, 2 gram kubar esrar, 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 adet kurusıkı tabanca, 27 adet 9 mm kuru sıkı tabanca mermisi, 2 adet bıçak ve 1 adet muşta ele geçirildi. S.K. jandarma ekipleri tarafından yakalanırken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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