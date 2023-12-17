Samsun'da uyuşturucu ticaretine tutuklama

Kaynak: İHA
Samsun'da uyuşturucu ticaretine tutuklama
Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarına devam eden Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de bir adrese baskın düzenledi.

UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN TUTUKLANDILAR

Adreste yapılan aramalarda 90 gram metamfetamin, 21 gram esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili S.O. ve F.E.S. gözaltına alındı. "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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