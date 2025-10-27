Samsun Alaçam'da vatandaşlar Kanadalı Centerra Gold şirketinin Dürtmen Dağı’nda planladığı maden arama çalışmaları protesto edildi.

SASKİ Şube Müdürlüğü önünde toplanan vatandaşlar, "Dürtmen vatandır" sloganları ile Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP) Sözcüsü Adnan Korkmaz, yaptığı açıklamada, haziran ayında çıkarılan İklim Yasası ve Temmuz'daki maden yasasının, yabancı şirketlerin talebiyle hazırlandığını ve çevre tahribatını artırdığını belirtti.

Korkmaz, "On yıllardır madencilik yapılıyor ama zenginleşen biz değiliz. Toprağımız, suyumuz ve havamız geri dönüşü olmayan bir tahribatla karşı karşıya" dedi. Korkmaz, çevre ve gelecek nesiller için mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

"KESİMLESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

CHP Alaçam İlçe Başkanı Fuat Canbaz da "Sermayenin cennet vatanımıza saldırılarına dur demek için bir aradayız. Dürtmen Yaylası bölgenin hayat damarıdır, kesilmesine izin vermeyeceğiz" diyerek yapılmak istenen projeyi protesto etti.