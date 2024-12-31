Samsun'da yılbaşı alarmı! 6 Bin 277 güvenlik personeli görev yapacak

Valilik Konferans Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, vatandaşların yılbaşını huzur ve güven içinde geçirebilmeleri amacıyla il genelinde tedbirlerin artırıldığını belirten Tavlı, alışveriş merkezleri, ana arterler, caddeler, parklar, bahçeler, havaalanı, terminal ve istasyonlar gibi yoğun yerlerde güvenlik önlemlerinin alındığını söyledi. Ayrıca, araç trafiğine karşı da personel görevlendirileceğini ekledi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün 102 uygulama noktası oluşturacağını ve toplamda 4 bin 814 güvenlik personeliyle tedbir alacağını belirten Tavlı, Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde ilave ekiplerin görevlendirileceğini de vurguladı.

Tavlı, ayrıca kaçakçılık, organize suçlar, terörle mücadele, narkotik ve asayiş şube müdürlüklerinin tamamının sahada olacağını ifade etti. İl Jandarma Komutanlığı'nın 1372 personel görevlendirileceğini belirten Tavlı, Kavak Çakallı, Terme Miliç ve İlkadım Kadamut bölgelerinde takviyeli yol kontrol ve arama faaliyeti yapılacağını söyledi.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'nın 91 personel ve 2 botla denizde, helikopterle havada, dalış timi, mobil radar ve 3 kara aracı ile sahil şeridinde görev yapacağını da açıklayan Tavlı, acil durumlar için 67 sağlık personelinin hazır bekletileceğini ve 112 Acil Çağrı Merkezi'nin de 42 personel ile hizmet vereceğini aktardı.

Tavlı, 2025 yılının tüm insanlık için barış, huzur, esenlik ve refah getirmesini dileyerek, herkese mutlu yıllar diledi.

Toplantıya, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve Vali Yardımcısı Abdulkadir Demir de katıldı.