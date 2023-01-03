Yurtta kalan üniversiteliler zehirlendi

Samsun’da KYK Karadeniz Erkek Öğrenci Yurdu’nda kalan 25 öğrenci, yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvurduğu bildirildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) öğrenim gören öğrenciler, son 3 gün içerisinde yatılı kaldıkları KYK Karadeniz Erkek Öğrenci Yurdu’nda yedikleri yemek sonrası rahatsızlandığı ifade edildi.

Mide bulantısı ve kusma şikâyetleriyle 25 öğrenci, hastaneye başvurdu. Müşahede altına alınan ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Yurtta kalan öğrenciler, içerisinde kurt bulunduğunu öne sürdüğü yemeklerin fotoğraflarını çekip sosyal medyadan paylaştı.

VALİLİK İNCELEME BAŞLATTI

Valilik, gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine yurtta inceleme başlattı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, yurdun sıkça denetlendiği belirtilerek, "KYK Karadeniz Erkek Öğrenci Yurdu'ndaki yemekhane ve kantin işletmesi belirli aralıklarla denetlenmektedir. Son iki ay içerisinde 11.11.2022 ve 23.12.2022 tarihlerinde denetlenmiş olup, bu denetimlerde herhangi bir eksiklik ve aksaklık tespit edilmemiştir. 30-31 Aralık 2022 tarihlerinde bazı öğrencilerimizin ishal ve mide bulantısı şikâyetiyle hastaneye götürülmesi üzerine 30-31 Aralık 2022- 01 Ocak 2023 günlerinde çıkarılan yemeklere ait numuneler İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne tahlile gönderilmiştir. Konu valiliğimizce yakından takip edilmektedir" denildi.

'YEMEĞİMDEN İKİ DEFA PLASTİK ÇIKTI'

Yurtta yediği yemeklerin içinden iki defa plastik çıktığını öne süren üniversite öğrencisi Gürkan Atasever, “Benim yemeğimin içerisinden iki defa plastik çıktı. Ben şikâyet için müdüriyete gittim. Bu seferlik olsun dediler. Hamur makinesinin plastiği karışmış” diye konuştu.

Yediği yemeklerin tam pişmeden servis edildiğini söyleyen Ahmet Arslan da “Ben de mide bulantısı yaşadım ama diğer arkadaşlarım kadar çok ağır geçirmedim. Akşam yemeğinden sonra benim midem bulanmaya başladı. Akşam yemeğinde patatesli tavuk yemeği vardı. Tavuk pişmemişti, patatesin de tadı yoktu. Yedikten sonra midem bozuldu. Allah’tan ben arkadaşlarım kadar ağır atlatmadım” diye konuştu.

'SABAHA KADAR MİDEMİZ YANDI'

Rahatsızlanan öğrencilerden Kaan Yaldır, “Yemekten sonra odaya geçtiğimizden yaklaşık yarım saat sonra hemen hemen hepimizde bir karın ağrısı ve mide yanması başladı. Geçer, diye bekledik ama uyuyamadık. Sabaha kadar midemiz ağrıdı. Biz de acile geldik. Gelenlerin hepsi aynı dertten. Zaten yemek yapılan ortamlarda hijyen denen bir şey yok” dedi.