Samsun’da zehir tacirlerine operasyon: 3 gözaltı

Kaynak: İHA
Samsun’da zehir tacirlerine operasyon: 3 gözaltı
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 ikamete düzenledikleri operasyonda, bin 430 adet sentetik ecza ele geçirdi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun’da zehir tacirlerine yönelik operasyonlar sürüyor. Bu kapsamda ekipler, Atakum ilçesinde 3 ikamete operasyon düzenledi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bin 430 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 43 adet tabanca fişeği, 4 adet tüfek kartuşu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 11 bin 400 TL ele geçirildi.

Operasyonda E.K, E.E. ve A.A. isimli 3 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

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